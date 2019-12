Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Trickdiebstahl

Bad Dürkheim (ots)

Am Nachmittag, des 07.12.19, gegen 15:45 Uhr, wurde eine ältere Dame beim Geldabheben in einer Bank in der Weinstraße Nord von einem unbekannten Mann angesprochen und in ein kurzes Gespräch verwickelt, als sie gerade dabei war, ihre EC-Karte in den Geldautomaten einzuführen und ihre Geheimzahl einzugeben. Danach entfernte sich der unbekannte Mann. Die EC-Karte war nun auch nicht mehr vorhanden. Die Frau ging davon aus, dass diese aufgrund der Dauer des Gespräches durch den Geldautomaten eingezogen worden war. Auf Nachfrage bei der Bank am nächsten Geschäftstag stellte sich heraus, dass die Karte nicht eingezogen, sondern offensichtlich von einem weiteren unbekannten Täter während des Gespräches an sich genommen wurde. Diese Person hat vermutlich auch die Geheimzahl ausgespäht. Zwischenzeitlich wurde die Karte mehrfach missbräuchlich benutzt und Geld bei verschiedenen Banken abgehoben. Die Schadenshöhe beläuft sich mehrere Tausend Euro Der unbekannte Mann, der die Frau angesprochen hat, war dunkel gekleidet und ca. 25 Jahre alt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

