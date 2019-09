Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizei beschlagnahmt Betäubungsmittel und Bargeld bei Durchsuchung in Dorum

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Am Dienstagmorgen (24.09.2019) vollstreckten Beamte des Polizeikommissariats Geestland einen Wohnungsdurchsuchungsbeschluss, den die Staatsanwaltschaft Stade beim zuständigen Amtsgericht in einem Ermittlungsverfahren gegen einen 23-jährigen Beschuldigten wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln erwirkt hat. Die Beamten beschlagnahmten u.a. eine nicht geringe Menge Marihuana und Bargeld. Haftbefehl wurde mangels Haftgründen nicht erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

