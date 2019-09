Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Warntafel auf Fahrbahn stellt Hindernis dar

Cuxhaven (ots)

Am Montag (23.09.2019) gegen 16 Uhr befuhr ein noch unbekannter Fahrer eines Lkw oder Transporters die Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven. In Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd verlor er eine sogenannte Warntafel. Mehrere Verkehrsteilnehmer überfuhren die Tafel, wodurch Schäden an ihren Fahrzeugen entstanden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, melden sich bitte bei dem Polizeikommissariat Geestland (Tel.: 04743/9280).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell