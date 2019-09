Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unbekannte rauben Handy

Cuxhaven (ots)

Geestland. Zwei bislang unbekannte Männer sollen am Sonntagmorgen (22.09.2019) einen 78-Jährigen in einem Waldstück Hinter dem Heidacker zu Boden gedrückt und dessen Handy geraubt haben. Zeugen, die gegen 10 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (Tel.: 04743 / 9280).

