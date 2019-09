Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Highspeed-Handtrockner aus Bürgerbahnhof entwendet

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Unbekannte montierten am vergangenen Sonntag (22.09.2019) in der Zeit zwischen 8 Uhr und 16:45 Uhr im neu gestalteten Cuxhavener Bahnhofsgebäude aus dem WC für Menschen mit Behinderungen fachmännisch den Highspeed-Handtrockner von der Wand und entwendeten ihn. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

