Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kleinkraftrad gestohlen...

Koblenz (ots)

In der Nacht vom Montag, 20.05.2019 auf Dienstag, 21.05.2019, wurde in Koblenz ein Kleinkraftrad entwendet. Den ersten Ermittlungen der Polizei Koblenz zur Folge hat ein bislang unbekannter Täter zwischen Mitternacht und 07:00 Uhr ein Kleinkraftrad der Marke LUXXON mit dem Versicherungskennzeichen 783LCF vor dem Anwesen Brenderweg 54 entwendet. Der Besitzer stellte das Fahrzeug am Straßenrad dort ab und bemerkte am Morgen den Diebstahl. Wer Hinweise zur Tat geben kann den bitten wir sich mit der Polizei Koblenz unter der 0261 103-2911in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer, PHK

Telefon: 0261 103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell