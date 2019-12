Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Prävention: Fahrradkontrollen am Leininger Gymnasium

Grünstadt, Kreuzerweg - 06.12.2019, 11:30 - 14:30 Uhr (ots)

An die Polizei werden immer wieder Beschwerden über unbeleuchtete Fahrräder zu Schulbeginn heran getragen. In Absprache mit der Schulleitung kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt am Freitag, dem 06.12.2019 am LG abgestellte, bzw. abfahrende Fahrräder. Unter der Federführung von Verkehrssicherheitsberater PHK Jürgen Kemp wurden die Gefahren der Verkehrsteilnahme mit mangelhafter Ausstattung aufgezeigt. Von den insgesamt 82 überprüften Räder mussten 23 wegen unzureichender Beleuchtung oder Bremsen beanstandet werden, obwohl die Kontrolle zuvor angekündigt war. Betroffene Schüler wurden aufgefordert, die Mängel innerhalb von 4 Werktagen zu beseitigen. Weitere Kontrollen, auch an anderen Schulen, sind angedacht.

