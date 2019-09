Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Kennzeichenschild ***Zeugen gesucht***

Diez (ots)

Am Sonntag, den 15.09.2019, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:10 Uhr, wurde in der Tiefgarage des Rewe-Marktes in Diez das hintere Kennzeichenschild eines VW Polo von einem unbekannten Täter entwendet. Zeugen der Tat, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden (06432/601-0).

