Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg- Sachbeschädigung an PKW ***Zeugen gesucht***

Westerburg (ots)

Am Sonntag, den 15.09.2019 in der Zeit von 06:30 Uhr bis 15:05 Uhr wurde ein weinroter PKW, Mazda X3, auf dem Parkplatz des Hotels Deynique in der Straße Hilserberg 20, in 56457 Westerburg durch unbekannte Täter an der hinteren, linken Fahrzeugseite beschädigt.

Zeugen der Tat, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden. (Tel.: 02663-98050)

