Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Höchstenbach. Fahrt unter Drogeneinfluss

Hachenburg (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am späten Abend des 12.09. fiel in Höchstenbach ein 21 jähriger Pkw Fahrer mit drogentypischen Auffallerscheinungen auf. Im Rahmen einer anschließenden Durchsuchung konnten noch geringe Mengen an BTM gefunden werden, so dass der Fahrer neben einem Fahrverbot noch mit weiteren Anzeigen rechnen muss.

