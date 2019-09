Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg. Pkw mutwillig beschädigt

Hachenburg (ots)

Am 12.09. wurde in der Zeit von 15.30- 16.30 Uhr ein Pkw Tiguan, der auf dem Parkplatz am Stadion in Hachenburg abgestellt war, von Unbekannten mutwillig im Heckbereich nicht unerheblich beschädigt. Täterhinweise werden an die Polizei in Hachenburg erbeten

