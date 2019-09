Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg. Einbruch in Firmenwagen

hachenburg (ots)

In der Nacht zum 12.09. hebelten Unbekannte in der Straße an der Lehmkaute in Bad Marienberg einen Transporter auf und entwendeten aus dem Laderaum drei Schweißgeräte, drei Trennschleifer sowie weitere Werkzeuge. Täterhinweise werden an die Polizei in Hachenburg unter 02662/95580 erbeten.

