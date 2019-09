Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Kemmenau

Kemmenau (ots)

Am Mittwoch, den 11.09.2019, ereignete sich in der Zeit von 15:45 Uhr bis 18:00 Uhr in der Straße "Auf dem Hufacker" eine Verkehrsunfallflucht. Ein dort am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter weißer Seat Ibiza wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich vermutlich um ein Fahrzeug mit schwarzem Lack handeln dürfte.

Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher oder dem Unfallfahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Ems zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603-970-0

Fax: 02603-970-100



www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



