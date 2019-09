Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg. Fensterscheibe beschädigt und Pkw besprüht

Hachenburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum 10.09. wurde ein Pkw VW Golf in der Theodor-Körner Straße in Hachenburg mit weißer Farbe besprüht. Des Weiteren stellte die Geschädigte später fest, dass vermutlich der gleiche bislang Unbekannte einen Stein gegen das Fenster ihres Wohnhauses geworfen und dieses beschädigt hatte. Täterhinweise werden an die Polizei in Hachenburg unter 02662/95580 erbeten

