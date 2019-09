Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Lösen von Radmuttern in Heilberscheid

Montabaur (ots)

In der Zeit vom 09.09.2019 18:00 Uhr und dem 10.09.2019 06:00 Uhr kam es in Heilberscheid in der Kirchstraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein unbekannter Täter löste in der Tatnacht an einem dort abgestellten PKW Opel alle 20 Radmuttern und flüchtete unerkannt. Eine Radmutter war bei der Fahrt am Folgetag bereits abgefallen. Hinweise zu dem oder den Tätern bitte an die Polizei Montabaur unter 02602 - 92260.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell