Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Auffahrunfall auf der Zechenstraße

Recklinghausen (ots)

Auf der Zechenstraße kam es am Montag, gegen 16.50 Uhr, zu einem Auffahrunfall. In Höhe der Zufahrt zum dortigen Parkplatz eines Discounters, fuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Marl auf das vor ihm abbremsende Auto eines 29-jährigen Marlers auf. Beide Autofahrer fuhren zur Schadensregulierung auf einen Parkplatz. Der 41-Jährige fuhr dann allerdings über einen Grünstreifen und den Gehweg weg. Er konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da sich bei ihm Hinweise ergaben, dass er Alkohol getrunken hatte, wurde er zur Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei dem Unfall entstand 4.800 Euro Sachschaden.

