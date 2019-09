Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur: Kasse am Blumenfeld (Selbstpflücker) aufgebrochen

Montabaur (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte die Kasse an einem Blumenfeld (Selbstpflücker) an der Elgendorfer Straße gegenüber der Einmündung des Gewerbegebietes Horresser Berg aufgebrochen und einen geringen Bargeld entwendet.

