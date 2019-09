Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur. Sachbeschädigung mit Farbe

Montabaur (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 11. September wurde im Zeitraum von 21.00 Uhr bis 08.00 Uhr ein Anwesen in der Tonnerrestraße in Montabaur durch das Ausgießen von gelber und roter Farbe beschädigt. Die Hofeinfahrt und Teile der Grundstückseinfriedung wurde großflächig mit nicht löslicher Farbe verunstaltet. Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise zur Tat geben kann.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell