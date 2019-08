Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß zweier Pkw

Zwei Pkw stießen heute auf der Ellbachstraße zusammen. Während eine Fahrerin leicht verletzt wurde, musste die andere mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 11:45 Uhr befuhr eine 64-jährige Jülicherin die Ellbachstraße aus Richtung Linnicher Straße kommend in Fahrtrichtung Große Rurstraße. Eine 59-jährige Autofahrerin aus Aldenhoven war zur gleichen Zeit in der Gegenrichtung unterwegs. Kurz hinter dem Kurvenbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Ein Zeuge, der sich unmittelbar hinter der Jülicherin befand, gab an, dass die Entgegenkommende ihren Fahrstreifen verlassen hatte und deshalb mit dem Gegenverkehr zusammenstieß.

Die 64-Jährige musste zur stationären Behandlung mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Aldenhovenerin wurde kurz vor Ort behandelt. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 19000 Euro.

