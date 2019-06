Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Einbruch in Gaststätte

Graben-Neudorf (ots)

Vermutlich drei bislang unbekannte Täter brachen am Freitag, gegen 02:45 Uhr, in eine Gaststätte in der Kapellenstraße in Graben-Neudorf ein. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist bislang noch unklar.

Bevor die Diebe über ein aufgebrochenes Fenster einstiegen, versuchten sie zunächst vergeblich die Eingangstür sowie eine Nebentür der Gaststätte aufzuhebeln. Im Gebäudeinneren durchwühlten die Eindringlinge vorwiegend den Thekenbereich.

Die Tatverdächtigen konnten als drei männliche Personen, welche dunkel bekleidet waren, beschrieben werden. Einer der drei Männer trug einen Kapuzenpulli. Zwei Einbrecher flüchteten zu Fuß, einer mit dem Fahrrad.

Im Rahmen einer im Anschluss durchgeführten Fahndung konnten die Einbrecher nicht aufgefunden werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden daher gebeten sich telefonisch, unter 07256/93290, mit dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell