Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Viele Verkehrsunfälle - 16.000 Euro Gesamtschaden

Neustadt/Weinstraße (ots)

Insgesamt sieben Verkehrsunfälle ereigneten sich gestern im Dienstbezirk der PI Neustadt. Darunter waren sechs sogenannte Bagatellunfälle mit einem Gesamtschaden von etwa 16.000 Euro. Alle Beteiligten blieben unverletzt. In einem Fall fuhr eine Fahrerin beim Ausparken an einen Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die 40-jährige Frau konnte ermittelt werden. In diesem Fall betrug der Sachschaden jedoch "nur" ca. 100 Euro.

