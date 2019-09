Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Aull - Illegale Abfallentsorgung -

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

65582 Aull (ots)

In der Zeit von Freitag (06.09.2019) bis Sonntagmorgen (08.09.2019) wurde durch bislang Unbekannte Müll am Rand eines Fußweges an der L 318 von Aull nach Gückingen entsorgt. Ein Transportfahrzeug könnte dort im Bereich des Radweges abgestellt gewesen sein. Die Polizei Diez bittet daher etwaige Zeugen oder Hinweisgeber, ihre Beobachtungen per Telefon oder auch gerne mittels E-Mail mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432/6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell