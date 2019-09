Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

In Waldshut wurde am Mittwoch, 11.09.2019, ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 53-jährige Radler kam zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Kurz vor 12:00 Uhr war er vom Busbahnhof kommend in die bevorrechtigte Bismarckstraße eingefahren und war dort mit einem Auto kollidiert, das von einer 77 Jahre alten Frau gesteuert wurde. Der Fahrradfahrer stürzte auf die Straße. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Einen Fahrradhelm trug er. Sein Pedelec wurde leicht beschädigt, am Auto, einem Chrysler, wurde ein Schaden von gut 1300 Euro verursacht.

