POL-MK: Randale am Stadtbahnhof/Autos aufgebrochen/Talar gestohlen/Ladendieb nimmt Supermarkt-Mitarbeiter in Schwitzkasten/Einbruch in Vereinsheim und Pfadfinder-Container

Ein 38-jähriger Iserlohner hat am Freitagabend am Stadtbahnhof Randale veranstaltet. Mitarbeiter des Ordnungsamtes wollten den Mann kontrollieren, weil er in die Richtung der städtischen Mitarbeiter gestikulierte. Im Verlaufe des Gesprächs drohte der alkoholisierte Iserlohner den Ordnungsamts-Mitarbeitern Schläge an und beschimpfte sie. Im Beisein der Polizeibeamten legte der 38-jährige noch einige verbale Schippen drauf und kam erst richtig in Fahrt, als die Polizei ihn ins Gewahrsam mitnahm. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung und Beleidigung auf sexueller Grundlage.

In der Nacht zum Montag wurde aus einem an der Schlesischen Straße geparkten roten Sea Mii ein portables Navigationsgerät gestohlen. Außerdem nahm der Dieb Bargeld an sich. Einem Zeugen fiel kurz nach 2 Uhr nachts der Wagen mit der offen stehenden Tür auf. Er benachrichtigte die Polizei.

Zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr, und Samstagmorgen, 11.50 Uhr, wurde am Danziger Weg die Beifahrertürscheibe eines gelben Daimler E 200 CDi zerstört. Unbekannte nahmen eine im Wagen liegende Geldbörse an sich.

Am Sonntagmittag zwischen 11.30 und 12.30 Uhr hat ein Dieb eine Tasche von der Garderobe des Lutherhauses am Kurt-Schumacher-Ring gestohlen. In dem Rucksack steckten ein Talar und eine Lederkladde. Eine Gemeinde-Mitarbeiterin fand die geleerte Tasche am Nachmittag in einem Papiercontainer in der Innenstadt.

Ein Mitarbeiter eines Supermarktes an der Baarstraße wollte am Freitag um 14.31 Uhr einen Ladendieb festhalten, der sich mit zwei Getränkedosen in den Hosentaschen an der Kasse vorbei geschlängelt hatte. Doch der Unbekannte nahm den Mitarbeiter in den Schwitzkasten, riss sich los und stieß den Mitarbeiter zu Boden. Der leicht verletzte Mann konnte den Dieb nur einige Meter weit in Richtung Hemberg verfolgen und gab dann auf. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Der Tatverdächtige ist ca. 1,85 Meter groß, hat eine schmale Statur, dunkelblonde, kurzrasierte Haare und einen dunkelblonden, langen und spitzen Bart. Er trug eine dunkle Hose und ein schwarzes Hemd mit V-Ausschnitt und hatte die Ärmel bis zum Ellenbogen hochgekrempelt. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls.

Unbekannte sind zwischen Donnerstagabend und Freitagabend in ein Vereinsheim an der Arnsberger Straße eingebrochen. Dort stahlen sie einen kompletten Zigarettenautomaten.

Zwei herrenlose Rucksäcke mit Wachsfackeln, Netzen und Seilen, Knicklichtern und anderen Gegenständen auf dem Spielplatz an der Bremsheide sorgten am Sonntagnachmittag für einen Polizeieinsatz. Wie sich herausstellte, stammten sie aus einem Einbruch im nahegelegenen Pfadfinderheim. Am Montagnachmittag vor einer Woche war dort noch alles in Ordnung. In den Tagen danach müssen Unbekannte dort einen Container aufgebrochen haben. Sie entwendeten die beiden Rucksäcke. Scheinbar erfüllte das Pfadfinder-Zubehör in dem Sack nicht die Erwartungen der Diebe, so dass sie die Taschen auf dem Spielplatz entsorgten.

