Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pedelecs aus Keller gestohlen

Kierspe (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Freitag in Haunerbusch zwei Pedelecs aus einem Keller gestohlen. Sie öffneten eine Kellertür auf der Gebäuderückseite und nahmen die beiden schwarzen Räder der Marken Pegasus/Piazza und Giant Explore an sich. Die Polizei in Meinerzhagen bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

