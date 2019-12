Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ladendieb erwischt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 53-jähriger Mann steckte am 09.12.2019 in einem Neustadter Drogeriemarkt Parfüm in seine Jackentasche um dieses zu stehlen. Eine Angestellte wurde darauf aufmerksam und stellte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei. Ein Komplize des 53-Jährigen, der ebenfalls Waren eingesteckt hatte, konnte unerkannt entkommen. Die Suche nach dem zweiten Mann blieb erfolglos. Der ertappte Dieb hatte drei Duftflaschen im Wert von 43 Euro eingesteckt.

