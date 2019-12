Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Zigarettenautomat aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 07.12.2019, wurde ein aufgebrochener Zigarettenautomat in Albbruck entdeckt. Aus dem am Sportplatz aufgestellten Automaten fehlte das Geld. Derzeit lässt sich die Tatzeit nicht näher einschränken. Der Sachschaden am beschädigten Automaten dürfte bei knapp 3000 Euro liegen. Der Diebstahlsschaden ist noch unbekannt. Um sachdienliche Hinweise bittet die Ermittlungsgruppe Einbruch, Tel. 07741 8316-0.

