Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Frontalkollision - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 06.12.2019, kam es auf der L 157 zwischen Birkendorf und Grafenhausen zu einer Frontalkollision zwischen einem VW Bus und einem Ford. Die 49 Jahre alte Ford-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen, der 41-jährige VW-Fahrer leichte Verletzungen. Beide kamen in Krankenhäuser. Gegen 12:10 Uhr war der VW-Fahrer am Ortsausgang von Grafenhausen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem entgegenkommenden Ford frontal zusammengestoßen. Wie der VW-Fahrer äußerte, sei er nach links gekommen, als er einen heruntergefallenen Gegenstand vom Boden aufheben wollte. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Sachschadenshöhe liegt bei über 30000 Euro.

