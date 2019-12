POL-FR: - Lörrach: Grill sorgt für starke Rauchentwicklung aus Keller - Weil am Rhein: Betrunkener randaliert - fünf Autos beschädigt - Gewahrsam

Polizeipräsidium Freiburg

Lörrach: Grill sorgt für starke Rauchentwicklung aus Keller - Weil am Rhein: Betrunkener randaliert - fünf Autos beschädigt - Gewahrsam

Freiburg

Lörrach: Grill sorgt für starke Rauchentwicklung aus Keller

Ein angezündeter Grill hat am Freitagnachmittag, 06.12.2019, zu einer starken Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Lörrach gesorgt. Die Feuerwehr rückte gegen 15:15 Uhr mit mehreren Einsatzfahrzeugen zur Örtlichkeit aus. Bereits bei deren Eintreffen war der Grill wieder aus. Es entstand kein Sachschaden. Ein 67 Jahre alter Mann kam vorsorglich ins Krankenhaus, er wurde allerdings nicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte dieser den Grill angezündet und auch wieder ausgemacht. Der wohnsitzlose Mann hatte sich im Keller ein Nachtlager eingerichtet.

Weil am Rhein: Betrunkener randaliert - fünf Autos beschädigt - Gewahrsam

Ein Betrunkener hat am Samstag, 07.12.2019, in Weil am Rhein randaliert und mit einem Abfalleimer fünf geparkte Autos beschädigt. Gegen 18:15 Uhr war der Notruf von einem Zeugen gewählt worden. Auf dem Pausenhof einer Schule traf die Polizei auf einen stark alkoholisierten 27-jährigen. Der Mülleimer lag neben ihm. Fünf der dort geparkten Autos wiesen frische Beschädigungen auf. Auch die Jalousie einer dortigen Sporthalle und die Beleuchtung waren demoliert. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Der Betrunkene wurde in Gewahrsam genommen. Dabei beleidigte er einen Polizisten. Die Polizei ermittelt gegen den Mann.

