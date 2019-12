POL-FR: Breisach am Rhein - Alkoholisierter PKW-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Freiburg

Am Sonntag, den 08.12.2019 gegen 18 Uhr, kam es in Breisach am Rhein auf einem Parkplatz in der Breisacher Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursachende PKW-Fahrer kollidierte hierbei mit einem anderen auf dem Parkplatz abgestellten PKW, wodurch dieser beschädigt wurde. Im Anschluss parkte der Unfallverursacher seinen PKW auf demselben Parkplatz und verließ unerlaubt zu Fuß die Unfallstelle. Das Unfallgeschehen wurde hierbei jedoch von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet, welche den Vorfall umgehend der Polizei mitteilte und eine Personenbeschreibung des Unfallverursachers abgeben konnte, welche schließlich dazu führte, dass der Fahrer durch Beamte des Polizeireviers Breisach in der Breisacher Innenstadt ausfindig gemacht werden konnte und später eindeutig als der Unfallverursacher identifizierte wurde. Bei der folgenden Unfallaufnahme konnte von den Beamten bei dem 41 Jährigen Atemalkohol wahrgenommen werden. Ein anschließender Alkoholtest bestätigte eine erhebliche Alkoholisierung des Mannes von über 2,6 Promille. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

