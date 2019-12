Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch/ Denzlingen: Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrollen

Freiburg (ots)

In Waldkirch wurden am Wochenende wieder verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt.

Während einer Vorbeifahrt konnte von einer Streife ein Fahrzeugführer wiedererkannt werden, welcher zum wiederholten Male wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis im Raum Waldkirch/Denzlingen aufgefallen war. Der Fahrer befand sich am Samstagnachmittag mit seinem Pkw gerade auf der B 294, von Waldkirch in Richtung Denzlingen, und konnte in diesem Bereich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Am Samstagabend wurde ein Fahrzeugführer in der August-Jeanmaire-Straße kontrolliert - er war deutlich alkoholisiert. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer sofort untersagt. Bei der Sachverhaltsabklärung kam zudem heraus, dass der verantwortliche Fahrzeugführer das Fahrzeug erst gar nicht hätte führen dürfen, da er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

In der Nacht von Sonntag auf Montag konnte bei einer Verkehrskontrolle in Denzlingen ein Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss festgestellt werden. Aufgrund der Drogenbeeinflussung folgten eine Blutentnahme sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

Gegen alle betreffenden Fahrzeugführer wurde Ermittlungen eingeleitet - sie müssen mit einer empfindlichen Strafe rechnen.

Medienrückfragen bitte an:

Sebastian Kramer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1010

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell