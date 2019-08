Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter Einbruchsdiebstahl

33102 Paderborn (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 31.07.2019, 17:30 Uhr - Samstag, 03.08.2019, 09:30 Uhr hoben unbekannte Täter ein auf Kipp stehendes Kellerfenster aus der Verankerung und verschafften sich so Zutritt zum Doppelhaus im Augsburger Weg. Es ergaben sich letztendlich jedoch keine Hinweise darauf, dass die Täter auch tatsächlich in das Gebäude einstiegen, sodass es beim Versuch blieb.

