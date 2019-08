Polizei Paderborn

POL-PB: Tageswohnungseinbruch in Delbrück

33129 Delbrück (ots)

Freitag, den 02.08.2019, 14:45 Uhr - 17:45 Uhr

In der oben genannten Tatzeit gelangten unbekannte Täter durch Einschlagen einer Terrassentür in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Boker Straße. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchsucht und es wurde ein erheblicher Sachschaden verursacht. Neben Schmuck wurde auch Bargeld entwendet.

