Polizei Paderborn

POL-PB: Liboribesucherin bei Unglück am Autoscooter leicht verletzt

Paderborn (ots)

(mb) An einem Autoscooter auf dem Liboriberg ist eine 42-jährige Frau am Donnerstag durch eine herabfallende Stange am Fuß verletzt worden.

Die Paderbornerin saß gegen 18.20 Uhr auf einer Bank, die an der Längsseite auf dem Podest um die Fahrfläche fest integriert ist. Plötzlich fiel eine Eisenstange aus der Dachkonstruktion des Fahrgeschäfts auf den Fuß der 42-Jährigen. Sie erlitt eine blutende Verletzung. Rettungssanitäter waren von der nahegelegenen Sanitätsstation am Rosentor waren schnell vor Ort und leisteten Erste Hilfe. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Eisenstange handelt es sich um ein etwa 120 cm langes Vierkantrohr mit acht angeschweißten Haken und einem Gewicht von etwa 10 Kilo. Mit diesen Stangen ist das Elektronetz für die Stromversorgung der Autoscooter-Fahrzeuge aufgehängt. Laut ersten Erkenntnissen war die Kunststoffhalterung der betroffenen Stange beschädigt. Das Vierkantrohr wurde von der Polizei sichergestellt.

Wie alle Fahrgeschäfte war auch der Autoscooter vor Beginn der Kirmes technisch abgenommen worden. Durch Mitarbeiter des Ordnungsamts wurden die Haltestangen überprüft und vom Betreiber des Fahrgeschäfts zusätzlich gesichert.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

