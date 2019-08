Polizei Paderborn

POL-PB: Kapellenberg (L 549) Samstag, 03.08.2019

00:38 Uhr Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

33142 Büren (ots)

Zum o.a. Unfallzeitpunkt befuhr eine 25jährige Ford-Fahrerin den Kapellenberg aus Richtung Büren stadtauswärts in Richtung der L 776. Im Verlauf einer scharfen Linkskurve kam die Fahrerin mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw überschlug sich im Straßengraben und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte selbstständig den Pkw verlassen und wurde leicht verletzt. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Da die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Da es Hinweise auf die Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt gab, wurde dieses beschlagnahmt.

