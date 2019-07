Polizei Mettmann

POL-ME: 60-jährige Radfahrerin schwer verletzt - Ratingen - 1907171

Mettmann (ots)

Am heutigen Mittwoch (31. Juli 2019) verletzte sich eine 60 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Alleinunfall an der Düsseldorfer Straße in Ratingen schwer.

Die Frau aus Ratingen fuhr gegen 12:50 Uhr über den Fahrradweg der Düsseldorfer Straße in Richtung Düsseldorfer Platz. Nach ersten Erkenntnissen geriet sie beim Wechseln der Straßenseite mit ihrem Vorderrad zwischen die Bahngleise. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und sie stürzte zu Boden.

Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Frau in eine Spezialklinik. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden.

