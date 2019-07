POL-ME: Über drei Promille: Polizei stoppt 59-jährigen Autofahrer - Langenfeld - 1907168

Polizei Mettmann

Am Dienstag (30. Juli 2019) hat die Polizei an der Solinger Straße in Langenfeld-Immigrath einen stark alkoholisierten 59 Jahre alten Autofahrer aus Langenfeld aus dem Straßenverkehr gezogen.

Gegen 22:30 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, da ihm ein silberner Audi A6 auffiel, der auffällig langsam von der A3 in Richtung Hardt / Solinger Straße unterwegs war. Dabei geriet der Fahrer mehrfach in den Gegenverkehr, sodass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten, um einen Unfall zu vermeiden. Zudem soll der Audifahrer auf dem Kreisverkehr vor der Unterführung zur Solinger Straße beinahe mit einem Verkehrsschild kollidiert sein. Letztlich nahm er noch beim Links-Abbiegen dem Geradeausverkehr die Vorfahrt.

Auf der Solinger Straße konnten die Beamten den Autofahrer anhalten und kontrollieren. Dabei stellten sie fest, dass der 59-jährige Langenfelder augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille (1,54 mg/l).

Die Konsequenzen für den Mann: Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihm untersagt, außerdem musste er mit zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.

