Polizei Düren

POL-DN: Betrunkener Radfahrer beschädigt Pkw

Düren (ots)

Ein alkoholisierter Radfahrer kollidiert mit einem parkenden Auto und kommt dabei zu Fall.

Am Mittwochabend gegen 20:10 hörte ein 60-jähriger Mann aus Düren nach eigener Aussage vor seiner Haustür plötzlich einen Knall. Er verließ sein Haus im Kommgartenweg, um nachzusehen, was passiert war. An seinem vor dem Haus parkenden Pkw erwarteten ihn bereits zwei Fahrradfahrer. Einer der beiden Herren gab an, der andere Mann, ein 23-jähriger Dürener, sei mit seinem Rad gegen den Pkw des Anwohners gefahren und daraufhin zu Fall gekommen.

Gegenüber den eintreffenden Beamten gab der gestürzte, aber unverletzte Radfahrer sich erst einmal nicht als Beteiligter zu erkennen. Obwohl die Spuren am Fahrzeug des Anwohners eindeutig seinem Rad zugeordnet werden konnten, gab er zu Protokoll, den Pkw nicht berührt zu haben. Er sei zu Fall gekommen da er mehrere Blumentöpfe transportierte und dem Gegenverkehr ausweichen musste.

Während des Gesprächs zeigte der 23-jährige starke Stimmungsschwankungen, wirkte teilweise aggressiv, dann traurig und aufgelöst. Ein Drogen- und Alkoholtest zeigte ein positives Ergebnis, so dass der Gestürzte die Beamten zur Wache begleiten musste. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell