POL-LB: Magstadt: Terrassenbrand; Sindelfingen: Baumaschinen aus Fahrzeug gestohlen und Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots) - Magstadt: Terrassenbrand

Insgesamt 24 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Magstadt befanden sich am Mittwoch gegen 21.20 Uhr mit vier Fahrzeugen in der Brühlstraße in Magstadt, nachdem eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses einen Brand auf ihrer Terrasse bemerkt hatte. Die Frau hatte wohl ein Teelicht, das sich in einem Glas befand, angezündet und es dann auf dem Gartentisch vergessen. Schließlich bemerkte sie Feuerschein auf ihrer Terrasse und entdeckte den Brand. Das Feuer beschädigte zum Einen die Hausfassade sowie Gartenmöbel, die im Außenbereich standen. Um sicher zu gehen, dass sich unter dem Putz der Fassade keine weiteren Glutnester befanden, musste die Feuerwehr Teile des Putzes entfernen. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Sindelfingen: Baumaschinen aus Fahrzeug gestohlen

Zwischen Dienstag 17.00 Uhr und Mittwoch 06.30 Uhr suchten bislang unbekannte Diebe den Parkplatz des Floschenstadions in der Bachstraße in Sindelfingen heim. Sie brachen die Hecktür eines dort abgestellten Peugeot Kastenwagens auf und entwendeten eine Fügenfräsmaschine, einen Bohrhammer sowie weitere Baumaschinen und Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 4.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf weitere 200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Sindelfingen: Auffahrunfall

Am Mittwoch ereignete sich gegen 20.50 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße in Sindelfingen ein Unfall, bei dem ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro entstand. Ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr in Richtung Böblingen hinter einer 24 Jahre alten Seat-Fahrerin her. Auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Sindelfingen/Böblingen musste die Frau aufgrund einer roten Ampel anhalten. Der 30-Jährige bemerkte dies wohl aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

