POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Auffahrunfall mit 17.500 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden von etwa 17.500 Euro und ein nicht mehr fahrbereiter Mercedes waren das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 19.30 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen ereignete. Ein 34 Jahre alter Sprinter-Fahrer, der auf dem linken Fahrstreifen in Richtung München unterwegs war, musste hinter einem Stauende anhalten. Während es einer 41-jährigen Transporter-Fahrerin gelang ihr Fahrzeug ebenfalls zum Stehen zu bringen, war es einem 61 Jahre alten Mercedes-Lenker nicht mehr möglich rechtzeitig anzuhalten. Vermutlich hatte der 61-Jährige seine Geschwindigkeit nicht an die vorherrschenden Verkehrsverhältnisse angepasst, so dass er trotz Vollbremsung auf den Transporter auffuhr und diesen schließlich auf den Sprinter schob. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell