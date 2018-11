POL-LB: Einbruch in Leonberg (2) und Weil der Stadt, Verkehrsunfall in Renningen

Ludwigsburg (ots) - Leonberg, Höfingen: Versuchter Einbruch

Nicht an sein kriminelles Ziel gelangte ein Einbrecher am Mittwoch in der Weinbergstraße. Der Täter hebelte zwischen 14:30 und 19:30 Uhr die Terrassentür zu einem Wohnhaus auf. Da die Tür blockierte, kam er auf diese Weise aber nicht in das Gebäudeinnere. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, zu melden.

Leonberg, Warmbronn: Tageswohnungseinbruch

Mit brachialer Gewalt gingen Einbrecher am Mittwochnachmittag vor, um in ein Wohnhaus in der Schulstraße einzudringen. Die Täter machten sich zwischen 15:00 und 18:15 Uhr zunächst an der Terrassentür einer Wohnung zu schaffen und versuchten sie gewaltsam aufzuhebeln. Nachdem dies misslungen war, nahmen sie einen vorgefundenen Wackerstein zur Hand und warfen kurzerhand die Scheibe ein. Sie betraten die Räume und durchsuchten das Mobiliar nach Wertvollem. Ob auch etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Der angerichtete Sachschaden ist ebenfalls noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Leonberg bittet unter Tel. 07152/605-0 um Hinweise.

Weil der Stadt: Einbrecher erbeutet Schmuck

Diebesbeute von bislang nicht bekanntem Wert erbeuteten Einbrecher, die am Mittwoch in einer Wohnung in der Emil-Haag-Straße ihr Unwesen trieben. Die Täter hatten zwischen 06:20 und 18:30 Uhr zunächst versucht, die Kellertür zu dem Gebäude aufzuhebeln, um sich Zutritt zu verschaffen. Da dies nicht gelang, machten sie sich anschließend über die Terrassentür her und hebelten sie auf. Bei ihrer Suche in den Zimmern stießen sie auf Schmuck, den sie mitgehen ließen. Der angerichtete Sachschaden wurde mit 5.000 Euro angegeben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

Renningen: Fußgänger übersehen

Vermutlich weil ein Autofahrer beim Abbiegen zwei dunkel gekleidete Fußgänger am Mittwochabend in der Alemannenstraße übersehen hat, kam es zum Unfall. Der 47 Jahre alte Fahrer eines Ford bog gegen 19:40 Uhr nach der Verkehrsinsel nach links in die Voräckerstraße ab. Dabei stieß er mit einem Ehepaar im Alter von 76 und 78 Jahren zusammen, die von der Verkehrsinsel gerade auf die Fahrbahn getreten waren, um sie zu überqueren. Die beiden kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

