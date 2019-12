Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg/ Waldkirch: Mehrere Fahrzeuge beschädigt- Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 06.12.2019 und 07.12.2019 wurden in Waldkirch mehrere Fahrzeuge beschädigt.

In o.g. Zeitraum, jeweils zwischen 09:00 und 18:00 Uhr, wurden mehrere ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge beschädigt, welche sich in der Gustav- Vetter- Straße und in der Mauermattenstraße, Waldkirch, befanden. Durch die Beschädigungen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Wer hat die Tat oder den Täter beobachtet? Wer kann Hinweise zur Beschädigung geben? Hinweistelefon: 07681/4074-0

