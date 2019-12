Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg im Kaiserstuhl (Schelingen): Holzstapel brennt in einer Scheune - Kripo ermittelt - ZEUGENAUFRUF

Am Montagmorgen, 09.12.2019, kurz nach 7 Uhr, verständigten Passanten den Notruf und meldeten ein Feuer in einer Scheune in der Allmendgasse (Schelingen). Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Nach einer ersten Besichtigung konnten keine technischen Ursachen für das Feuer festgestellt werden. Die Kriminalpolizei geht nun dem Verdacht einer strafbaren Handlung nach. Die Höhe des an der Scheune entstandenen Sachschadens kann noch nicht geschätzt werden.

Zeugenaufruf: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet? Wer hat Hinweise zur Brandursache?

Hinweise nimmt die Kripo Freiburg rund um die Uhr entgegen (Tel. 0761 882-5777).

