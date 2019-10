Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Tragischer Arbeitsunfall in Hude

Delmenhorst (ots)

Hude. Am Freitag, den 04.10.2019, wurde in den Abendstunden der 64-jährige Mitarbeiter im Werkstattraum einer Kunststoffverarbeitungsfirma tot aufgefunden. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde er durch in Bewegung geratene Lasten gegen ein Lagerregal gedrückt. Hierbei wurde er tödlich verletzt und verstarb noch vor Ort.

