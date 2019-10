Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemititteilung der Polizei Delmenhorst: Diebstähle aus zwei Pkw

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Am Freitag, den 04.10.2019, ist es in den Morgenstunden in der Stedinger Straße in der Nähe des dortigen Penny-Marktes und in An den Graften zu zwei Pkw-Aufbrüchen gekommen. In beiden Fällen ist eine Scheibe eingeschlagen worden. Anschließend wurde jeweils eine Tasche samt Inhalt entwendet. Der Schaden wird derzeit auf über 1700 EUR geschätzt.

Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Delmenhorst unter 04221/15590 zu melden. (179462 180661)

