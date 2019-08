Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkerhsunfall - Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Bauarbeiter

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Stadt Einbeck, Otto-Hahn-Straße, Dienstag, 06. August 2019, 06.45 Uhr. Am gestrigen Morgen befuhr ein 48-jähriger Radfahrer aus Einbeck die Otto-Hahn-Straße bergab. Dabei näherte er sich einer Gruppe von Bauarbeitern, die von links die Fahrbahn kreuzen wollten. Ein 61-jähriger Bauarbeiter bemerkte den Radfahrer nicht und betrat die Fahrbahn, worauf es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Bauarbeiter und dem Fahrradfahrer kam. Durch den Zusammenstoß wurden beide Beteiligten leicht verletzt. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 350,- Euro.

