Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrug - bezahltes Buchenholz wird nicht geliefert

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Einbeck/Rinteln, März/August 2019 Ein Geschädigter aus dem Bereich Einbeck bestellte bei einem Holzanbieter in Rinteln 40 Raummeter Buchenholz zum Preis von 2.000 Euro. Trotz einer geleisteten Zahlung des vereinbarten Kaufpreises wurde das Holz nicht geliefert. Auch das Einschalten eines Rechtsanwaltes führte nicht zu einer Lieferung des Holzes bzw. zu einer Rückerstattung des Kaufpreises. Die Polizei Einbeck wird die erstattete Anzeige zur weiteren Bearbeitung an die Polizei in Rinteln weiterleiten.

