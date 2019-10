Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Autobahnpolizei Ahlhorn: Unfallverursacher fährt mit gefälschtem Führerschein

Delmenhorst (ots)

Dötlingen. Am Donnerstag, den 04.10.2019, 16:49 Uhr, kam es auf der A 1, im Bereich der Gemeinde Dötlingen, auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Wildeshausen in Fahrtrichtung Bremen zu einem leichten Verkehrsunfall. Ein 60-Jähriger Pkw-Fahrer aus Frankreich fuhr beim Zurücksetzen gegen den parkenden Pkw eines 71-Jährigen Mannes aus Essen/Ruhr. An den Fahrzeugen entstanden Bagatellschäden.

Während der Unfallaufnahme händigte der Verursacher den Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn einen portugiesischen Führerschein aus. Die Beamten stellten fest, dass es sich um eine Totalfälschung handelt.

Gegen den 60-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der gefälschte Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

