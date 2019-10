Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Feuer am Jugendtreff Lemwerder gelegt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

An der Holzfassade des Jugendtreffs Lemwerder in der Schlesischen Straße wurde in der Nacht zu Freitag, 04. Oktober 2019, gegen 1:00 Uhr, durch bislang unbekannte Verursacher ein Feuer entzündet.

Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lemwerder, die mit 15 Mann vor Ort war, schnell gelöscht werden. Durch die Verkohlung der Holzverkleidung entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden (1178490).

