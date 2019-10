Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Über die Anschlussstelle Delmenhorst-Hasport falsch auf die Autobahn 28 aufgefahren +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 03. Oktober 2019, gegen 16:45 Uhr, wurde der Polizei ein Falschfahrer auf der Autobahn 28 im Bereich Delmenhorst gemeldet.

Dieser wurde durch Zeugen dabei beobachtet, wie er die Abfahrt der Anschlussstelle Delmenhorst-Hasport genutzt hat, um auf die Richtungsfahrbahn Bremen der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Oldenburg aufzufahren.

Als er über die Abfahrt die Autobahn erreichte, erkannte er seinen Fehler und wendete seinen blauen Kastenwagen, um in Richtung Bremen zu fahren. Hierbei musste ein Fahrzeug, welches in Richtung Bremen unterwegs war, eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Nach dem Wendemanöver setzte auch er seine Fahrt in Richtung Bremen fort.

Wenige Minuten später erreichte die Autobahnpolizei Ahlhorn die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich der Anschlussstelle zur B 75.

Eine 26-Jährige war auf der Zufahrt zur B 75 mit ihrem Pkw auf dem Überholfahrstreifen unterwegs, als der Fahrer des blauen Kastenwagens, der sich rechts neben ihr befand, nach links ausscherte. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Pkw.

Der Sachschaden wurde auf etwa 5.500 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 86-Jährige aus Delmenhorst der zuvor gemeldete Fahrer des blauen Kastenwagens war. Aufgrund der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer bei seinem Wendemanöver wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet sowie sein Führerschein einbehalten.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen sowie Personen, die durch den 86-Jährigen gefährdet worden sind. Sie werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Ahlhorn unter der Telefonnummer 04435/9316-0 zu melden (1067788).

Rückfragen bitte an Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell